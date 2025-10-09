ভেতরে চলছে ভোটগণনা, বাইরে শিক্ষার্থীরা গাইছেন দেশের গান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগণনা চলছে পূর্ণ উদ্যমে। বাইরে রাস্তায় বসে গান গাইছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের সামনে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
সরেজমিনে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা গোল হয়ে বসে ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি’, ‘দে দে পাল তুলে দে’ সহ বিভিন্ন গান গাইছেন।
আব্দুর রব নাসিম নামের এক শিক্ষার্থী জাগো নিউজকে বলেন, আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, ভেতরে ভোটগণনা চলছে। বাইরে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। তাই সবাই মিলে বসে গান গাচ্ছি।
উদয়ন কেন্দ্রে জসিমউদদীন হল, শেখ মুজিব হল, জিয়া হল এবং সূর্যসেন হলের ভোট গ্রহণ হয়েছে।
