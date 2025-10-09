শহীদুল্লাহ হলে সাদিক কায়েম ৯৬৬, আবিদ ১৯৯

শহীদুল্লাহ হলে সাদিক কায়েম ৯৬৬, আবিদ ১৯৯
ডাকসু নির্বাচনে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম ৯৬৬ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। হলটিতে ফলাফলের দিক থেকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১৯৯ ভোট। এ হলে স্বতন্ত্র ঐক্যের উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ১৪০ ভোট। এছাড়া বাগছাস সমর্থিত প্রার্থী আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৫৬ ভোট।
শহীদুল্লাহ হলের কেন্দ্রে ডাকসুর জিএস পদেও এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবিরের এস এম ফরহাদ। তিনি পেয়েছেন ৮৭৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের শেখ তানভীর বারী হামিম পেয়েছেন ২৪৯ ভোট।
এছাড়া জিএস পদে এ হলে বাগছাসের আবু বাকের মজুমদার পেয়েছেন ২৪১ ভোট, আরাফাত চৌধুরী ৭৯ ও আল সাদী ভুঁইয়া পেয়েছেন ৮ ভোট।
এজিএস পদে শহীদুল্লাহ হলে ৮৪৪ ভোট পেয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের প্রার্থী মহিউদ্দীন খান। তার কাছাকাছি রয়েছেন ছাত্রদলের তানভীর আল হাদী মায়েদ। তিনি পেয়েছেন ১৭৯ ভোট। এছাড়া তাহমিদ মুদাসসির ১২৯, আশরেফা ২১ এবং এ্যানি ১৬ ভোট পেয়েছেন।
