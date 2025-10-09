ডাকসু নির্বাচন
রোকেয়া হলে সাদিক কায়েম ১৪৭২, শামীম ৬৮৪, চতুর্থ আবিদ
ডাকসু নির্বাচনে রোকেয়া হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম ১৪৭২ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। হলটিতে ৬৮৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন।
রোকেয়া হলে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ৬১৪ ভোট। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি পেয়েছেন ৫৭৫ ভোট। এছাড়া ভিপি পদে আব্দুল কাদের ৯৮ ভোট, জামাল উদ্দীন খালিদ ৪৯, বিন ইয়ামীন মোল্লা ১৪টি ভোট পেয়েছেন।
রোকেয়া হলে জিএস পদে শিবিরের এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ১১২০ ভোট। জিএস পদে মেঘমল্লার বসু ৭৮০ ভোট, আরাফাত চৌধুরী ৬৬৪ ভোট, ছাত্রদলের শেখ তানভীর বারী হামিম ৪৪৭ ভোট এবং বাগছাসের আবু বাকের মজুমদার ২৪১ ভোট পেয়েছেন।
এজিএস পদে হলটিতে সর্বোচ্চ ১২২৪ ভোট পেয়েছেন ছাত্রশিবিরের মুহা. মহিউদ্দীন খান। ছাত্রদলের তানভীর আল হাদী মায়েদ ৪৭৪ ভোট, তাহমিদ আল মুদ্দাসসীর চৌধুরী ৩৭৫ ভোট, ফাতিহা শারমিন এ্যানি ২১১ ভোট, জাবির আহমেদ জুবেল ২৪৯ ভোট পেয়েছেন।
এমএইচএ/এএএইচ/কেএসআর