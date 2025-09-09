আব্দুল কাদের
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিবির-ছাত্রদলকে কারচুপিতে সহযোগিতা করেছে
ডাকসু নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনিয়ম করে শিবির-ছাত্রদলকে কারচুপি করতে সহযোগিতা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী আব্দুল কাদের।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এই অভিযোগ করেন।
কাদের লিখেছেন, ‘আমরা এমন ডাকসু নির্বাচন চাই নাই, যেখানে শিবির, ছাত্রদল আর বিএনপি-জামাত মিলে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করবে। নির্বাচন কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভাগাভাগি করে শিবির-ছাত্রদলকে নির্বাচনে কারচুপি করতে, অনিয়ম করে সহযোগিতা করেছে।’
এদিন সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে এই ভোটগ্রহণ চলছে। ভোটগ্রহণের শুরুতেই কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ছাত্রীদের কেন্দ্রগুলোতে সকাল থেকে দীর্ঘ সারি দেখা যায়। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।
এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন এবং নারী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।
ভোটাররা ডাকসুর ২৮টি পদ এবং প্রতিটি হল সংসদের ১৩টি পদে ভোট দেবেন। কেন্দ্রীয় সংসদের পদগুলোতে মোট ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে, হল সংসদের ১৮টি হল থেকে এক হাজার ৩৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। অর্থাৎ প্রতিটি ভোটার আজ মোট ৪১টি পদে ভোট দেবেন।
