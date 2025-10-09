ঢাবি শিক্ষার্থীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব পেয়েছে: শিবির সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর যে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি কায়েম ছিল, তা এবার ভেঙে পড়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দের নেতাকে বেছে নিয়েছে। শিক্ষার্থীরা এবার নিজেদের কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব পেয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত তিনটার পর ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন।
শিবিরের সভাপতি বলেন, ফ্যাসিবাদ পতনের পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস, আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি দেখা গেছে, তা নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করেছে।
তিনি আরও বলেন, এই আনন্দ শুধু ঢাবি শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং দেশের বাইরে থাকা মানুষের মধ্যেও উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।
এসময় শিবির সভাপতি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে উদারতা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে ভালোবাসাপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন।
আরএএস/কেএসআর