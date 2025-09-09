বিকেল ৩টা পর্যন্ত টিএসসি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৬৩ শতাংশ

বিকেল ৩টা পর্যন্ত টিএসসি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৬৩ শতাংশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) ভোটকেন্দ্রে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে এ তথ্য জানিয়েছেন টিএসসি কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা।
তিনি জানান, বিকেল ৩টা পর্যন্ত ৬৩ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। এ কেন্দ্রে বেগম রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন।
এদিন, সকাল ৮টায় ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। শেষ হবে বিকেল ৪টায়।
এর আগে দুপুরের পর টিএসসি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে টিএসসি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। প্রার্থী ও ভোটারদের কোনো ধরনের গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
এনএস/এমকেআর/এএসএম