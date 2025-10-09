সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সদস্য পদে বিজয়ী সেই তামান্না

সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সদস্য পদে বিজয়ী সেই তামান্না
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে সদস্য পদে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন সেই সাবিকুন নাহার তামান্না। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন থেকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
সদস্য পদে সাবিকুন নাহার তামান্না সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৮৪টি ভোট পেয়েছেন। তিনি ঢাবি শাখা ছাত্রী সংস্থার সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।
জানা গেছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনেই ঘটে বিতর্কিত ঘটনা। ভাঙচুর করা হয় ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ প্রচারণা বোর্ড। বিকৃত করা হয় প্যানেলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী সাবিকুন নাহার তামান্নার ছবি।
তবে সেই ছবিকেই নিজের প্রচারণার হাতিয়ার বানান তিনি। ২৬ আগস্ট নিজের ফেসবুক আইডিতে ছবিটি শেয়ার করে লেখেন, ‘স্বপ্নের ক্যাম্পাস গড়ার পথযাত্রী, আমরা থামব না।’
৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হয়। এবার ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ৪৭১ জন। আর ১৮টি হল সংসদে নির্বাচন হয়েছে ১৩টি পদে। হল সংসদের ২৩৪টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ১ হাজার ৩৫ জন।
ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ছিল ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ আর ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন ভোটার ছিল।
এমআইএইচএস/জেআইএম