শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৮৩ শতাংশ

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৮৩ শতাংশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৮৩ শতাংশেরও বেশি ভোট পড়েছে। এ কেন্দ্রে ছাত্রদের তিনটি হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। হলগুলো হলো- জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।
শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের রিটানিং কর্মকর্তা ও কেন্দ্রপ্রধান ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক জানান, কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৮৬১টি। এরমধ্যে ৪ হাজার ৪৪টি ভোট কাস্ট হয়েছে। শতকরা হিসেবে এটির হার ৮৩ দশমিক ২১ শতাংশ।
তিনি জানান, জগন্নাথ হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ১ হাজার ৮৩১টি। এ হলে মোট ভোটার ছিলেন ২ হাজার ২২৫ জন। সে হিসাবে জগন্নাথ হলের মোট ভোটারের ৮৩ শতাংশ কাস্ট হয়েছে।
সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ১ হাজার ৯৬৩ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ৬৬০ জন। ভোট কাস্ট হয়েছে ৮৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ। আর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের মোট ভোটার ৬৬৯ জন, যার মধ্যে কাস্ট হয়েছে ৫৫৩টি, যা ৮২ দশমিক ৮৩ শতাংশ।
এএএইচ/এমকেআর/এএসএম