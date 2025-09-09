ভিপি হলে সবার আগে জুলাইয়ের হামলাকারীদের বিচার করবো: শামীম

ভিপি হলে সবার আগে জুলাইয়ের হামলাকারীদের বিচার করবো: শামীম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে জয়ী হলে সবার আগে জুলাইয়ের হামলাকারীদের বিচারের কাজও শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন।
ফেসবুক পোস্টে শামীম হোসেন লিখেছেন, কিছুদিন আগে নীল দলের এক শিক্ষককে বহিষ্কারের দাবির আন্দোলনে থাকায় এবং পরে বহিষ্কার হওয়ায় ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী আমাকে বিতর্কিত করার হীনচেষ্টা চালাচ্ছে।
তিনি আরও লিখেছেন, ভিপি হলে সবার আগে জুলাইয়ের হামলাকারীদের বিচারের কাজও শুরু করবো। জুলাই প্রশ্নে আমরা এক ও ঐক্যবদ্ধ। এখানে ফাঁটল ধরানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে ইনশাআল্লাহ।
এদিকে, মধ্যরাতে দেওয়া আরেক পোস্টে শামীম হোসেন লেখেন, ‘আমাকে হারাতে দিলে, নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তিতে ছেয়ে যাবে তোমার শহর।’
ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বিসিএল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা রয়েছে।
তবে শামীমের দাবি, বিসিএল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের ছাত্রসংগঠন ছিল না। তিনি মূলত জাসদের উত্থান-পতন বইটি পড়ে বিসিএলে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।
