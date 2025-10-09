ঢাবির প্রবেশমুখে উৎসুক জনতাকে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির

ঢাবির প্রবেশমুখে উৎসুক জনতাকে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বেশ আগেই। এখন চলছে ভোট গণনা। ডাকসুর ভোটকেন্দ্রিক অনেক উৎসুক জনতা ভিড় করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশমুখে। এ অবস্থায় উৎসুক জনতাকে অযথা ভিড় না করার জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টা ৫০ মিনিটে এ তথ্য জানান ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তিনি জানান, ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ভোট গণনার কাজ চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশমুখে উৎসুক জনতাকে অযথা ভিড় না করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ করা হলো।
সন্ধ্যায় সরেজমিনে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সামনে ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীরা অপেক্ষা করছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে দেখা গেছে থমথমে পরিবেশ।
ঢাবি ক্যাম্পাস এলাকায় যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় সতর্ক অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
অভিযোগ রয়েছে, বিকেল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরই ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের বাইরে জড়ো হতে থাকেন জামায়াত-শিবির ও বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ অবস্থায় ক্যাম্পাস এলাকায় অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়।
