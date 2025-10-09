ডাকসু নির্বাচন

এসএম হলে শীর্ষ ৩ পদে এগিয়ে শিবিরের প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২১ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, জিএস ও এজিএস পদের প্রার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হলের ভোটগণনা সম্পন্ন হয়েছে। এই হলেও এগিয়ে রয়েছেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা।

ফলাফলে দেখা গেছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে সাদিক কায়েম ৩০৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে ছাত্রদলের প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১১০ ভোট। এছাড়া উমামা ৩৪, শামীম ৫০ ও কাদের ২১ ভোট পেয়েছেন।

জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) পদে ছাত্রশিবিরের এস এম ফরহাদ ২৩৭ ভোট পেয়েছেন। এ পদে আরাফাত ৬৬, হামিম ১২৪, বাকের মজুমদার ১৮ ও মেঘমল্লার ৪১ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদেও ছাত্রশিবিরের প্যানেলের প্রার্থী মুহা. মহিউদ্দীন খান এগিয়ে, পেয়েছেন ২৪০ ভোট। এছাড়া ত্রদলের তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ৯৪ ভোট, আশররেফা ২৪ ও মুদ্দাসসির ৫২ ভোট পেয়েছেন।

