স্রোতের বিপরীতে টিকে রইলেন হেমা চাকমা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের হেমা চাকমা। কার্যনির্বাহী সদস্য পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। তিনি পেয়েছেন ৪ হাজার ৯০৮ ভোট।
হেমা চাকমা খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ২নং চেঙ্গী ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র চাকমা ও মিনতি চাকমার মেয়ে। অনিল চন্দ্র চাকমা ও মিনতি চাকমা দম্পতির এক ছেলে এক মেয়ে। হেমার বড় ভাই অমর প্রিয় চাকমা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ করেছেন এবং হেমা চাকমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী।
ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ২৮টি পদের মধ্যে শীর্ষ ৩ পদসহ ২৩ জন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের।
এছাড়া বাকি ৫টি পদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক-সানজিদা আহমেদ তন্বি ও সমাজসেবা সম্পাদক যুবাইর বিন নেছারী, সদস্য পদে হেমা চাকমা ও রাফিয়া নির্বাচিত হয়েছেন।
ভিপি পদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা সাদিক কায়েম, জিএস পদে এস এম ফরহাদ এবং এজিএস পদে মহিউদ্দীন খান জয়ী হয়েছেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন থেকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
এসএনআর/জেআইএম