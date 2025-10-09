ভিপি না হলে কাল পড়ার টেবিলে ফিরে যাবো: শামীম

ভিপি না হলে কাল পড়ার টেবিলে ফিরে যাবো: শামীম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের বিজয়ী না হলে আগামীকাল থেকে পড়ার টেবিলে ফিরে যাবেন বলে জানিয়েছেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন।
বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১২টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান তিনি।
ফেসবুক পোস্টে শামীম হোসেন লেখেন, ফলাফল যেটাই হোক; যিনি ভিপি হবেন আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে এবং তার কোনো সহযোগিতা লাগলে সেটা করবো ইনশাআল্লাহ।
তিনি আরও লিখেছেন, ভিপি না হলে আগামীকাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাবো। এখানেই রাজনীতির শেষ।
