ভোট কেন্দ্র দখলের পাঁয়তারা করছে ছাত্রদল: শিবির সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৪ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে ভোট কেন্দ্র দখলের পাঁয়তারা করছে ছাত্রদল—এমন অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‌ভোট কেন্দ্র দখলের পাঁয়তারা করছে ছাত্রদল। মনে রেখো, এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো অপকর্ম করার চেষ্টা করলে চরম মূল্য দিতে হবে। ছাত্ররাই তাদের কেন্দ্রভিত্তিক ভোট পাহারা দিবে ইনশাআল্লাহ।

এদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। আটটি ভোটকেন্দ্রের ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

