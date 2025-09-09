জীবনের প্রথম ভোট দিতে পেরে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস
বহুল আকাঙ্ক্ষিত ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘদিন পর ভোট হওয়ায় আলাদা উন্মাদনা বিরাজ করছে তাদের মধ্যে। জীবনের প্রথম ভোট দেওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন অনেক শিক্ষার্থী।
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে রোমাঞ্চিত শিক্ষার্থীদের একজন মো. আশিকুল ইসলাম। তিনি অর্থনীতি বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। থাকেন স্যার এফ রহমান হলে। তার ভোটকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।
ভোট দেওয়ার পর আশিকুল জাগো নিউজকে বলেন, ‘সারারাত তো ঘুমাইনি আমি। সকালে হল থেকে বের হয়েছি ভোরে। ভোটকেন্দ্রের দিকে এসেছি সোয়া ৭টার দিকে। আমার রুমমেট, হলমেটদের সঙ্গে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে গেছি। ভোট দিয়েছি।’
আশিকুলের মতো অনেক শিক্ষার্থী জীবনে প্রথমবার ভোট দেওয়ার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন অনেকে। তানজিলা তাসনিম নামে এক শিক্ষার্থী আঙুলে ভোটের চিহ্নের ছবি পোস্ট করে ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যৌবনের প্রথম ভোট’।
দীর্ঘ ছয় বছর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে প্রথম কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এর আগে ২০১৯ সালের নির্বাচনে কিছু অনিয়ম ও কঠিন পরিবেশ থাকায় শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে ভোট দিতে পারেননি। সে কারণেই এবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা বিরাজ করছে।
এই নির্বাচন নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ কিছুদিন ধরে নানা আলোচনা চলছে।
ডাকসু ভোট নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্রের বার্ড কলেজের ফ্যাকাল্টি মেম্বার ফাহমিদুল হক জাগো নিউজকে বলেন, ‘এটাকে আমরা গণঅভ্যুত্থানের প্রাপ্তি বলতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এখানেই প্রথম শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন। এবারের ডাকসু নির্বাচন ৬ বছর পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে কিছু অনিয়ম হয়েছিল, এছাড়া তখন পরিবেশও রুদ্ধ ছিল। এবার সত্যিকারের একটি উৎসবমুখর ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হচ্ছে।’
একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেশের রাজনীতিতে হঠাৎ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো সেই প্রশ্নও উঠেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন ব্যবস্থায় তরুণদের অনেকেই দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।
ফাহমিদুল হক বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতে হওয়ার কথা। ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের মাত্রাগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। তবে দীর্ঘদিন নির্বাচনহীন থেকে, একটি পরিবর্তিত পরিবেশে প্রথম নির্বাচন যেহেতু, তাই ডাকসু-জাকসু-রাকসু নির্বাচনকে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বরাগ বলা যায়।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আলী আর রাজী বলেন, ‘এই দেশের মানুষ দীর্ঘদিন স্বাধীনভাবে তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ পায়নি। ডাকসু তার শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ তৈরি করেছে। সুতরাং ছাত্রছাত্রীরাও খুশিমনে তাদের মতামত দিতে এগিয়ে এসেছেন। এই স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ বাংলাদেশের মানুষের জন্য অক্সিজেনের মতো। এই সুযোগ পেলে মানুষ স্বাভাবিকভাবে বাঁচে। তাই ডাকসুর এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সকাল ৮টায় শুরু হয়েছে। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী লিখেছেন, ‘ডাকসুর মাধ্যমে ইলেকশনের ট্রেনে উঠে গেলো বাংলাদেশ।’ ভোট শুরুর পর তিনি আরও লিখেছেন, ‘এরপর চলে আসবে জাতীয় নির্বাচনের ট্রেন। সবাইকে নির্বাচন মোবারক।’
তবে আলী আর রাজী বলেন, ‘ডাকসুর মাধ্যমে দেশ নির্বাচনের ট্রেনে উঠলো কি না, তা বলা মুশকিল। অনেকেই নির্বাচনী কর্মকাণ্ডকে ট্রেনের সঙ্গে তুলনা করেন, তবে সেই তুলনা পুরোপুরি যথাযথ নয়। তারপরও বলা যায়, ট্রেন এমনি এমনি চলে না। ট্র্যাক তৈরি রাখতে হয়, সিগন্যাল মেনে চলতে হয়, জ্বালানিও লাগে।’
‘পাশাপাশি যাত্রীরও কিছু দায়িত্ব থাকে। ভুল করে অনির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে পড়া বা দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচনের ট্রেনে উঠে বসেছে—তবে সেই যাত্রা দেশের ট্রেনের মতোই অনিশ্চিত।’ যোগ করেন আলী আর রাজী।
