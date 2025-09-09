ভিপিপ্রার্থী খালিদ
ডাকসুতে ছাত্রদল-শিবির আচরণবিধির তোয়াক্কা করছে না
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল ও শিবির আচরণবিধির তোয়াক্কা করছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নিজের ব্যাক্তিগত ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, ছাত্রদল তো কোনো আচরণবিধির তোয়াক্কা করছে না। শিবিরের পক্ষ থেকেও আচরণবিধি লঙ্ঘনের চিত্র দেখা যাচ্ছে। অভিযোগ করেও কোনো লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রশাসন পুরাই নির্বিকার।
এমএইচএ/এএমএ/জেআইএম