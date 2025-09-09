ভোটকেন্দ্রে ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়, যা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। মোট আটটি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে এ ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে।

এদিকে, সকাল থেকে কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। সকাল ৮টার দিকে ক্যাম্পাসে এসেছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।

তিনি প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে যান। সেখানে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব হলের ছাত্রীরা ভোট দিচ্ছেন।

কেন্দ্রে গিয়ে আবিদুল ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন। কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, তার খোঁজ-খবর নেই। পাশাপাশি নিজের জন্য ভোট ও দোয়া চান এ ভিপি প্রার্থী। এ সময় ছাত্রীদের কাউকে কাউকে আবিদুলের সঙ্গে সেলফি তুলতে দেখা যায়।

