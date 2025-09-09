ডাকসু নির্বাচন

ব্যালট বাক্স প্রদর্শন করে সিলগালা, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৫ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্যালট বাক্স প্রদর্শন করে সিলগালা, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে ভোট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রসমূহে ব্যালট বাক্স প্রদর্শন করে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোটগ্রহণ শুরু হবে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের দিকে কেন্দ্রগুলোতে ব্যালট বাক্স প্রদর্শন করা হয়। এ সময় গণমাধ্যমকর্মী এবং প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যালট বাক্স সবাইকে দেখানোর পরে সুতলি ও মোমবাতি দিয়ে তালাবদ্ধ করে সিলগালা করে দেয়া হয়। এ সময় রিটার্নিং অফিসার গোলাম রব্বানী বলেন, আমরা আপনাদেরকে ব্যালট বাক্সগুলো দেখালাম। বড় বাক্সটি কেন্দ্রের জন্যে এবং ছোট বাক্সটি হলের জন্য। সারাদিনের প্রাপ্ত ভোটসমূহ এই বাক্সগুলোতে সংরক্ষিত থাকবে। ভোটগ্রহণ শেষে আবার আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা এগুলো খুলবো।

এমএইচএ/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।