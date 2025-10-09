ফজলুল হক মুসলিম হলেও এগিয়ে সাদিক কায়েম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৭ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছাত্রশিবিরের সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম/ ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এ পর্যন্ত তিনটি হলের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। তিনটি কেন্দ্রেই এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবিরের সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম।

সবশেষ ঘোষিত ফজলুল হক মুসলিম হলেও ৮৪১ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন সাদিক কায়েম। এ হলটিতে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ১৮১টি ভোট পেয়েছেন।

ফজলুল হক হলে জিএস পদে শিবিরের এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৪৮৯ ভোট। তিনি এগিয়ে রয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন বাগছাসের আবু বাকের মজুমদার। তিনি পেয়েছেন ৩৪৫ ভোট। আর ছাত্রদল সমর্থিত জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম পেয়েছেন ২২৮ ভোট। হামিম তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

এ হলে এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী মুহা. মহিউদ্দিন খান পেয়েছেন ৭০৫ ভোট।

