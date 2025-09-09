ডাকসু নির্বাচন
ভিড় বেড়েছে শাহবাগে, সতর্ক অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী
উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। সকালের শুরুতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি কম থাকলেও এরই মধ্যে ভিড় বেড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শাহবাগ মোড়ে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শাহবাগ ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
এদিকে সকাল থেকেই নির্বাচন ঘিরে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে রাখা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা বলয়। পরিচয় নিশ্চিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ড ব্যতীত প্রবেশে করতে দেওয়া হয়নি ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে। রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিও।
সরেজমিনে শাহবাগ ঘুরে দেখা গেছে, এদিন সকাল থেকেই শাহবাগে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি খুব একটা না থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি। ভোটগ্রহণের শেষ সময় বিকেল ৪টা নাগাদ শাহবাগ এলাকায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
এদিকে উৎসুক সাধারণ জনতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর পছন্দের প্রার্থীর বিজয় মিছিলে অংশ নিতে জড়ো হয়েছেন তারা। এক্ষেত্রে একাধিক দলীয় প্রার্থীর পক্ষের উৎসুক জনতা শাহবাগে উপস্থিত রয়েছেন বলে জানা গেছে।
এর আগে নির্বাচন ঘিরে ভুয়া আইডি কার্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টাকালে দুজনকে আটক করে পুলিশ। তবে সকাল থেকেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলেও জানিয়েছেন রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম।
মাসুদ আলম বলেন, আজ সকাল থেকে যে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে তা খুবই শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আছি আমরা সকাল থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিশেষ করে ডাকসু নির্বাচন পরিচালনার যে কমিশন আছে সেই কমিশনকে আমরা সহযোগিতা করছি। তারা যেভাবে চাচ্ছে আমরা সেভাবেই তাদের সহায়তা করছি।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত পরিবেশ পরিস্থিতি সবকিছুই ভালো আছে। এই পরিস্থিতি আমরা ভোট গণনার শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারলে এটা আমাদের বড় ধরনের সাকসেস।
ভুয়া আইডি কার্ডে আটকদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি। সন্দেহজন দুজনকে যারা ভুয়া আইডি কার্ড শো করে ঢোকার চেষ্টা করেছিল তাদের ধরা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে এই ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন এবং নারী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।
এদিকে ভোটকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে তিনস্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি ভোটগণনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রগুলোতে এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি ফলাফল প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নে ক্যাম্পাসের প্রবেশপথগুলোতে সোমবার রাত থেকেই অবস্থান নিয়েছেন বিপুলসংখ্যক পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য।
এসব জায়গায় পুলিশের পাশাপাশি বিএনসিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়েছেন।
ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। টিএসসি এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এছাড়াও কাম্পাসে ডগ স্কোয়াড ও বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট নিয়োজিত করা রয়েছে।
কেআর/এএমএ/এএসএম