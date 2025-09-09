জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার

আমাকে ভোট দিলে অন্য কেউ জিতে যাবে এটা কৃত্রিম ক্যালকুলেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৮ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেঘমল্লার বসু/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর)। এ নির্বাচনের আগের রাতে ভোট নিয়ে নানা সমীকরণের তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

এ নিয়ে ‌‘বিরক্ত’ বামজোট সমর্থিত প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত পৌনে ১টার দিকে নিজের ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ নিয়ে মতামত জানিয়েছেন ছাত্র ইউনিয়নের এ নেতা।

ফেসবুক পোস্টে মেঘমল্লার বসু লিখেছেন, যারা আমার ভোটার তাদের একটা স্পষ্ট কথা বলতে চাই। আমাকে যদি আপনি যোগ্য না মনে করেন আমাকে ভোট দিয়েন না। কিন্তু আমাকে ভোট দিলে অন্য কেউ জিতে যাবে স্টেট এজেন্সির করা এ কৃত্রিম ক্যালকুলেশন করে যদি আমাকে ভোটবঞ্চিত করেন তাহলে গাদ্দারি করবেন।

তিনি আরও লিখেছেন, শিবির ঠেকাতে যাদের অপশন মনে করছেন, তাদের শিবিরের সঙ্গে লিয়াজোঁর ইতিহাস বহু পুরানো। জিতি-হারি, প্রান্তিক মানুষদের জন্য লড়বো। সেই লড়াইয়ে আমাকে এম্পাওয়ার করবেন কী না সেটা আপনার চয়েজ।

তফসিল অনুযায়ী—মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ক্যাম্পাসের আটটি কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।

নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদে। ভোটগণনা শেষে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ফল ঘোষণা করা হবে।

ডাকসুতে মোট ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন ভোটারের মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন এবং ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন। নির্বাচনে ২৮ পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪০৯ জন ও নারী প্রার্থী ৬২ জন।

কোন পদে কত প্রার্থী
সহ-সভাপতি (ভিপি) ৪৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ১৯ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ২৫ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক ১৭ জন।

কমনরুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক ১১ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ১৪ জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১৯ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ১২ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক নয়জন।

ক্রীড়া সম্পাদক ১৩ জন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক ১২ জন, সমাজসেবা সম্পাদক ১৭ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক ১৫ জন, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক ১১ জন, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক ১৫ জন। এছাড়া ১৩টি সদস্যপদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন ২১৭ জন।

