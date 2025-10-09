ডাকসুর ৪ হলের ফল ঘোষণা: সাদিক কায়েম ৩৭২১, আবিদ ৯৪৪

ডাকসুর ৪ হলের ফল ঘোষণা: সাদিক কায়েম ৩৭২১, আবিদ ৯৪৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের চারটি হলের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। তিনি এ চারটি হলে মোট ৩৭২১টি ভোট পেয়েছেন।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান চার হল মিলিয়ে পেয়েছেন ৯৪৪টি ভোট। সে হিসাবে চার হলের ফলাফলে সাদিক কায়েম ২৭৭৭ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।
কোন হলে কে কত ভোট পেলেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৬৪৪ ভোট। আর আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১৪১টি ভোট।
কবি সুফিয়া কামাল হলে সাদিক কায়েম ১২৭০ ভোট পেয়েছেন। ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান এ হলে পেয়েছেন ৪২৩ ভোট। আবিদুল সুফিয়া কামাল হল কেন্দ্রে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।
ফজলুল হক মুসলিম হলেও ৮৪১ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন সাদিক কায়েম। এ হলটিতে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ১৮১টি ভোট পেয়েছেন।
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলেও এগিয়ে সাদিক কায়েম। হলটিতে তিনি পেয়েছেন ৯৬৬ ভোট। আর ছাত্রদলের আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১৯৯ ভোট।
এমএইচএ/এএএইচ/কেএসআর