ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক পদে বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী যুবায়ের

ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক পদে বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী যুবায়ের
ডাকসু নির্বাচনে সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী যুবায়ের বিন নেছারী। তিনি ৭ হাজার ৬০৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী যুবায়ের বিন নেছারী ৭ হাজার ৬০৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। একই সঙ্গে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ ৭ হাজার ৭৮২ ভোট, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জুলাই আন্দোলনের আলোচিত মুখ স্বতন্ত্র প্রার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বি ১১ হাজার ৭৭৮ ভোট ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. যুবাইর বিন নেছারী (এবি জুবায়ের) ৭ হাজার ৬০৮ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেছেন।
এদিকে এই নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদকের তিনটি শীর্ষ পদসহ প্রায় সবকটি পদেই বিজয়ী হয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। ভিপি পদে ছাত্রশিবিরের মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম), জিএস পদে এস এম ফরহাদ ও এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন।
