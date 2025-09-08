সত্যের জয় সুনিশ্চিত: আবিদ
ঢাবি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, ঝড়, বৃষ্টিসহ যত প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকুক আগামীকাল (সোমবার) সব অপপ্রচারকারীদের জবাব ব্যালটের মধ্য দিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, মিথ্যার শক্তিতে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না, সত্যের জয় সুনিশ্চিত।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে নির্বাচনের আগের দিন সাইবার অ্যাটাকের শিকার হওয়াকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, আমি যে শঙ্কাগুলো করেছিলাম তারই প্রমাণ মিললো। নির্বাচনের ঠিক আগের দিনই নানা রকম সাইবার অ্যাটাক করা হচ্ছে। যারা শিক্ষার্থীদের মানবাধিকারে বিশ্বাস করে না, মতপ্রকাশে ভয় পায় তারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে সাইবার অ্যাটাকের পথ বেছে নিয়েছে।
আবিদ বলেন, আমাদের পথচলা শুধু কয়েক মাসের জন্য নয়। জীবনে কখনোই দেশ, জাতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপস করিনি। আমার এত দিনের রাজনৈতিক জীবনে কখনোই কাউকে পেছন দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করিনি। বরং যোগ্যতার বিপরীতে যোগ্যতা দিয়ে লড়াই করে এসেছি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যারা এই অন্যায় পথ বেছে নিতে চায়, তারা এই প্রোপাগান্ডা বেছে নিয়েছে।আগামীকাল ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে আপনারা এর জবাব দিবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।
জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম অভিযোগ করে বলেন, আজ সকালে আমিসহ আমার এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদের ফেসবুক আইডিও সাইবার অ্যাটাকের মাধ্যমে ডিজ্যাবল (নিষ্ক্রিয়) করে দেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের বাঁধা আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।
