ডাকসুতে বিজয়ী শিবির প্যানেলের কাছে মির্জা গালিবের দুই দাবি

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসুতে বিজয়ী শিবির প্যানেলের কাছে মির্জা গালিবের দুই দাবি
ড. মির্জা গালিব/ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

ডাকসু নির্বাচনে ভূমিধস জয় পেয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেল। এই প্যানেলের কাছে দুটি দাবি জানিয়েছেন ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মির্জা গালিব।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এই দাবি জানান।

মির্জা গালিব লিখেছেন, ‘ঢাবিতে ডাকসুতে বিজয়ী শিবির সমর্থিত প্যানেলের কাছে আমার চাওয়া মাত্র দুইটা। এক. মেঘমল্লার যেন মনের খুশিতে যতটা চায় ততটা শিবিরকে গালাগালি করতে পারে- এমন একটা অবাধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা।’

‌‌‘দুই. দল-মত-পোশাক নির্বিশেষে ছাত্রীরা যেন কোনো হ্যারাসমেন্ট বা বুলিংয়ের শিকার না হয়, এমন একটা ভয়ডরহীন নিরাপদ পরিবেশ।’

এদিকে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদসহ ২৮টি পদের বেশিরভাগ পদে জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের প্রার্থীরা।

ভিপি পদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা সাদিক কায়েম, জিএস পদে এস এম ফরহাদ এবং এজিএস পদে মহিউদ্দীন খান জয়ী হয়েছেন।

সাদিক কায়েম ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন। জিএস পদে ছাত্রশিবিরের নেতা এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের নেতা মুহা. মহিউদ্দীন খান ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।