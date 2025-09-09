অনুমতি নিয়েই ঢুকেছি, বললেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

অনুমতি নিয়েই ঢুকেছি, বললেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল
ছাত্রদল প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, ভোটটা উদযাপন করতে চাই। অভিযোগ করতে চাই না।
মঙ্গলবার সকাল ১০টার কিছু আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ভোটকেন্দ্রের সামনে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
নিয়ম ভেঙে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে ঢোকার অভিযোগের বিষয়ে আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই ঢুকেছি।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে স্থাপিত ভোট কেন্দ্রে জগন্নাথ হলের শিক্ষার্থীরা যে অংশে ভোট দিচ্ছেন, সেখানে এসে নিয়ম লঙ্ঘন করে কেন্দ্রে ঢোকার অভিযোগ উঠে ছাত্রদল প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভোট কেন্দ্রে ঢোকেন আবিদুল ইসলাম খান।
এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, প্রার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কার্ড করেনি। সে কারণে তাকে মেয়েদের হলের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।
এ বিষয়ে ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজী মোস্তাক গাউসুল হক জানান, প্রার্থীদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। আমি জহুরুল হকের কেন্দ্রে ছিলাম। বিষয়টি জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখছি।
পরবর্তীতে জগন্নাথ হলের ভোট কেন্দ্র থেকে কাজী মোস্তাক গাউসুল হক বলেন, আমি এখানে আসার পর কাউকে পাইনি। আর কেউ ঢুকতে পারবে না।
এবারের ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে আলোচিত প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। এর আগে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে তিনি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়ে ‘ভোট ও দোয়া’ চেয়েছেন।
ফেসবুক পোস্টে আবিদুল ইসলাম খান লেখেন, ‘জীবনের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলছি, আমাদের ছেড়ে যাবেন না, যেভাবে ছেড়ে যাইনি ৫ আগস্টে। প্রিয় বাংলাদেশ! আমাদের দুআতে রাখুন।’
তফসিল অনুযায়ী, আজ সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ক্যাম্পাসের আট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদে। ভোটগণনা শেষে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ফল ঘোষণা করা হবে।
