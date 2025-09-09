ব্যালট বাক্স স্বচ্ছ নয় কেন, প্রশ্ন ভিপি প্রার্থী শামীমের

ব্যালট বাক্স স্বচ্ছ নয় কেন, প্রশ্ন ভিপি প্রার্থী শামীমের
অপেক্ষার প্রহর শেষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। নির্বাচনের প্রার্থীরা নির্ঘুম রাত কাটিয়ে এখন যাচ্ছেন কেন্দ্রে কেন্দ্রে। এর ফাঁকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে কেউ ভোট ও দোয়া চাইছেন, কেউ বা নির্বাচনের নানা ইস্যুতে প্রশ্ন তুলছেন।
নির্বাচনে ব্যালট বাক্স স্বচ্ছ না থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন।
শামীম হোসেন লিখেছেন, ‘ব্যালট বক্স খুলে এলইডি স্ক্রিন এবং সারাদেশকে দেখিয়ে ভোটগ্রহণ শুরু করতে হবে। ৮১০টিই দেখাতে হবে। ট্রান্সপারেন্ট বক্স না রাখার কারণ কী?’
তার এ পোস্টের নিচে একই প্রশ্ন তুলে মন্তব্য করেছেন বামজোট সমর্থিত প্রতিরোধ পর্ষদের কার্যনির্বাহী সদস্য প্রার্থী হেমা চাকমা। তিনি লেখেন, ‘অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট (স্বচ্ছ) রাখা উচিত ছিল।’
এর আগে মধ্যরাতে দেওয়া আরেক পোস্টে ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন লেখেন, ‘কালকে আবাসিক এবং অনাবাসিক সবাই ভোট দিতে আসুন। এটা আমার অনুরোধ। নিজেদের আগামী দিনের ভাগ্য নির্ধারণ করুন।’
এএএইচ/এসএনআর/জেআইএম