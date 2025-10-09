ডাকসু নির্বাচন

জহুরুল হক হলে সাদিক ৮৯৬, আবিদুল ৩১৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১১ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাদিক কায়েম ও আবিদুল ইসলাম খান/ ফাইল ছবি

ডাকসু নির্বাচনে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলেও এগিয়ে শিবিরের প্যানেলের প্রার্থীরা। হলটিতে ভিপি পদে ছাত্রশিবিরের সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৮৯৬ ভোট। তার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছেন ছাত্রদলের প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি পেয়েছেন ৩১৪ ভোট।

ভিপি পদে অন্যদের মধ্যে বাগছাসের আব্দুল কাদের ৮৭ ভোট, উমামা ফাতেমা ৯৬ ভোট, শামীম হোসেন ১৯৪ ভোট ও জামাল উদ্দীন খালিদ ১৮ ভোট পেয়েছেন।

জহুরুল হক হলে জিএস পদে ছাত্রশিবিরের এস এম ফরহাদ ৬৭০ ভোট পেয়েছেন। তার কাছাকাছি অবস্থানে থাকা ছাত্রদলের শেখ তানভীর বারী হামিম পেয়েছেন ৪০৯ ভোট। এছাড়া আরাফাত চৌধুরী ২২০ ভোট, আবু বাকের মজুমদার ৮৯ ভোট, আল সাদি ভূইয়া ২২৯ ও মেঘমল্লার বসু ১৪০ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদেও হলটিতে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের প্রার্থী মুহা. মহিউদ্দীন খান এগিয়ে। তিনি পেয়েছেন ৭০৪ ভোট। ছাত্রদলের তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ২৮৭ ভোট। এছাড়া আশরেফা ৩২ ভোট এবং মুদ্দাসসীর ১৮২ ভোট পেয়েছেন।

