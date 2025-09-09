সিনেটের ভোটকেন্দ্রে হট্টগোল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। আটটি ভোটকেন্দ্রের ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এরমধ্যে সিনেট ভোটকেন্দ্রে হট্টগোলের খবর পাওয়া গেছে।
জানা গেছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী আরাফাত চৌধুরী ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক প্রার্থী মাহমুদ হাসান, সিনেট ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করলে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে হট্টগোল বেধে যায়। সিনেটে মহসীন হল, এফ রহমান আর বিজয় ৭১ এর হলের ভোটাররা ভোট দিচ্ছেন।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তারা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং জোর করে কেন্দ্রে ঢুকে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে। তাই বাধার মুখে পড়েন শিক্ষার্থীদের। হট্টগোলের মাঝে রিটার্নিং কর্মকর্তা গোলাম রব্বানি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এসময় ওই দুই প্রার্থীকে বের করে দেন।
এসএনআর/জেআইএম