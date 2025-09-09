ডাকসু নির্বাচন
১০০ মিটারের মধ্যে ডেস্ক বসানোর অভিযোগ, ছাত্রদলের নাকচ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গ করে হেল্প ডেস্ক বসানোর অভিযোগ করেছে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছাত্রদলের প্যানেলের নেতারা।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্রে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ অভিযোগ তুলেছেন।
সাদিক কায়েম বলেন, নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে হেল্প ডেস্ক বসানো যাবে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাত্রদল এ নিয়ম ভঙ্গ করেছে, যা আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
মুসাদ্দিক বলেন, ছাত্রদল এখানে বুথ বসিয়ে ভোটারদের বিভিন্ন তথ্য দিচ্ছে ও লিফলেট বিতরণ করছে। তারা বলছে এগুলো ভোটারদের তথ্য, কিন্তু ভোটারদের তথ্য হলে এখানে ভোটারদের নাম লেখা থাকতো প্রার্থীদের না।
তারা যা করছে তার মাধ্যমে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আমরা নির্বাচন কমিশনারকে আহ্বান জানিয়েছি অতিদ্রুত ব্যবস্থা নিতে। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে বুঝবো নির্বাচন কমিশন ছাত্রদলকে ফেভার দিচ্ছে।
এ বিষয়ে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী তানভীর বারী হামিম বলেন, আমরা ১০০ মিটারের বাইরে ডেস্ক বসিয়েছি। আমরা এতে কোনো সমস্যা দেখছি না।
