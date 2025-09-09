ডাকসু নির্বাচন
বসানো হয়েছে চেকপোস্ট, কঠোর নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হচ্ছে একটু পরেই। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ক্যাম্পাসজুড়ে।
নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। দীর্ঘবিরতির পর আয়োজিত এ নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে মোড়ে মোড়ে। নিরাপত্তার জন্য টিএসসি এলাকায় পুলিশের একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ করা হয়েছে। পাশাপাশি সবকটি প্রবেশপথে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্বপালন করছেন। দায়িত্বে রয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরাও।
এসএনআর/জেআইএম