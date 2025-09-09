হান্নান মাসউদ
ভোট দেওয়ার আগে একবার ভাইবেন ৫ তারিখের আগে কাদের পাশে পেয়েছিলেন
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেষ্ঠ্য যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, হে ঢাবি, ভোট দেওয়ার আগে একবার ভাইবেন ৫ তারিখের আগে কাদের আপনারা চিনতেন, কাদের পাশে পেয়েছিলেন, কারা আপনাদের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াতে গিয়ে মাইর খেয়েছে, জেল খেটেছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা লেখেন।
ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ভাবুন, তারপর ভোটটা দিয়েন। ৫ তারিখের আগে যারা লুকিয়ে ছিল, শিক্ষার্থীরা যখন নির্যাতিত হচ্ছিল ছাত্রলীগ কর্তৃক তখন যারা ছাত্রলীগেরই মিছিলে যেতো- তাদের ভোট দেওয়ার আগে আরেকবার ভাবুন। অতটা অপরিণামদর্শী হইয়েন না।
তিনি লেখেন, নোটঃ ডাকসু নিয়ে এটাই আমার প্রথম এবং শেষ পোস্ট। ধন্যবাদ।
