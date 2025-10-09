ডাকসু নির্বাচন
শাহবাগে শিবির সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, বিজয় মিছিলের প্রস্ততি
ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা চলছে। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হল, সুফিয়া কামাল হল, জিয়া হলসহ কয়েকটি হলে শিবিরের প্রার্থীরা জয়লাভ করার খবর এসেছে। ফলাফল ঘিরে শাহবাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে। তারা বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত তিনটার দিকে সরেজমিনে দেখা গেছে, শাহবাগে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ও শিবির সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ও আনন্দ বিরাজ করছে। তারা ফলাফলের তথ্য পেয়ে শিবির শিবির স্লোগান ও সাদিক-ফরহাদ স্লোগান দিচ্ছেন।
শিবিরের কর্মী আকরাম হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, আমরা অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি। ঢাবির হলে হলে আমাদের নির্যাতন করেছে। এই বিজয় ঢাবির সব ছাত্র সমাজের। এই বিজয় বাংলাদেশপন্থিদের।
আরএএস/কেএসআর