ডাকসুর ভোটের দিন কেমন থাকবে ঢাকার আবহাওয়া

ডাকসুর ভোটের দিন কেমন থাকবে ঢাকার আবহাওয়া
মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় দেশজুড়ে বৃষ্টি কমে গেছে। এতে বেড়েছে তাপমাত্রা। পাশাপাশি বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় গরমের অস্বস্তিও বেড়েছে। একই পরিস্থিতি রাজধানী ঢাকাতেও।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামীকাল মঙ্গলবারও ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। থাকতে পারে ভ্যাপসা গরম।
আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির জাগো নিউজকে বলেন, আগামীকাল ঢাকায় উল্লেখযোগ্য ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। যেহেতু এখনো বর্ষা মৌসুম আছে, তাই ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও হতে পারে। তবে সেটা সকালে হতে পারে।
তিনি আরও বলেন, আগামীকাল দেশের চার বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।
সোমবার সন্ধ্যায় আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।
আগামীকাল মঙ্গলবার সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বান্দরবানে। সর্বোচ্চ ৩৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে।
আগামীকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এ নির্বাচনের আগে পুরো ক্যাম্পাস এখন উৎসবের আমেজে ভরপুর। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। এবার মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪। যার মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।
