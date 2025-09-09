নিরাপত্তা পাস দিয়ে ঢাবিতে জামায়াত ঢুকিয়েছে প্রশাসন: আবিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন চলাকালে ক্যাম্পাসে জামায়াত-শিবিরের বহিরাগত লোকজন প্রবেশ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি।

আবিদুল বলেন, ‌বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুরেছি, দেখেছি বিভিন্ন ধরনের বহিরাগত ব্যক্তি। তাদের দেখা আমি পেয়েছি। কেউ বলছে, আমি পাশের এলাকার নেতা। আমি দেখেছি, জামায়াতের অনেক নেতা ঢাবি ক্যাম্পাসে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রক্টর আমাদের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট দিতেই বাধা দিয়েছেন। অথচ নিরাপত্তা পাসের নামে ক্যাম্পাসে বহিরাগত জামায়াত-শিবির নেতাদের ঠাঁই দিয়েছেন। এটা কোনোভাবেই বরদাশত করা যায় না।

