ডাকসু নির্বাচন ঘিরে যুবদলের শোডাউন, নয়াপল্টনে অবস্থান কর্মসূচি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে রাজধানীতে উত্তেজনা বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের উদ্যোগে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শোডাউন মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি হয়।
সন্ধ্যা ৬টার দিকে নয়াপল্টন এলাকায় কয়েকশ যুবদলকর্মী মিছিল নিয়ে আসেন। মিছিলটি নাইটিঙ্গেল মোড় থেকে শুরু হয়ে ফকিরাপুল ঘুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে স্লোগান ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নেতারা সেখানে অবস্থান নেন।
অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার এনামুল হক এনাম, সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়ন, যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ গাফফার ও নূরে আলম সিদ্দিকীসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।
