ডাকসুর ১০ হলের ফল: আবিদের চেয়ে ৪৫২৩ ভোটে এগিয়ে সাদিক কায়েম

ডাকসুর ১০ হলের ফল: আবিদের চেয়ে ৪৫২৩ ভোটে এগিয়ে সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এ পর্যন্ত ১০টি হলের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। তিনি ১০টি হলে মোট ৮ হাজার ৩৫৭ ভোট পেয়েছেন।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ১০টি হল মিলিয়ে পেয়েছেন ৩ হাজার ৮৩৪টি ভোট। সে হিসাবে ১০টি হলের ঘোষিত ফলাফলে ছাত্রশিবিরের সাদিক কায়েম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুলের চেয়ে ৪ হাজার ৫২৩টি ভোট বেশি পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।
কোন হলে কে কত ভোট পেলেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলে ছাত্রশিবিরের সমর্থিত ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৬৪৪ ভোট। আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১৪১ ভোট।
কবি সুফিয়া কামাল হলে সাদিক কায়েম ১২৭০ ভোট পেয়েছেন। ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান এ হলে পেয়েছেন ৪২৩ ভোট। আবিদুল সুফিয়া কামাল হল কেন্দ্রে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।
ফজলুল হক মুসলিম হলেও ৮৪১ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন সাদিক কায়েম। এ হলটিতে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ১৮১ ভোট পেয়েছেন।
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলেও এগিয়ে সাদিক কায়েম। হলটিতে তিনি পেয়েছেন ৯৬৬ ভোট। ছাত্রদলের আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১৯৯ ভোট।
শামসুন নাহার হলেও ভিপি পদে ১১১৪ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন শিবিরের সাদিক কায়েম। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৪৩৪ ভোট।
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলেও এগিয়ে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। হলটিতে তিনি পেয়েছেন ৮৪১ ভোট। এ হলে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১৮১ ভোট।
রোকেয়া হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম ১৪৭২ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি পেয়েছেন ৫৭৫ ভোট।
জগন্নাথ হলে ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ১২৭৬ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। হলটিতে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম পেয়েছেন মাত্র ১০ ভোট।
সার্জেন্ট জহুরুল হক হলেও এগিয়ে শিবিরের প্যানেলের প্রার্থীরা। হলটিতে ভিপি পদে ছাত্রশিবিরের সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৮৯৬ ভোট। তার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছেন ছাত্রদলের প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি পেয়েছেন ৩১৪টি ভোট।
এসএম হলেও ছাত্রশিবিরের সাদিক কায়েম এগিয়ে। ভিপি পদে তিনি ভোট পেয়েছেন ৩০৩টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১১০ ভোট।
