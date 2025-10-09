অমর একুশে হলের ভিপি রবিউল, জিএস হাসিব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়েছে। প্রথমে অমর একুশে হলের ফল ঘোষণা করেছে রিটার্নিং অফিস। এতে হলটির ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন রবিউল ইসলাম এবং জিএস পদে বিজয়ী হয়েছেন হাসিব।
ভিপি পদে বিজয়ী রবিউল পেয়েছেন ৪৮৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাহফুজ পেয়েছেন ৩৭২ ভোট। এছাড়া জিএস পদে বিজয়ী হাসিব পেয়েছেন ৫৩৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবিউল ইসলাম পেয়েছেন ৩৭১টি ভোট।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত পৌনে ২টার দিকে এ ফল ঘোষণা করা হয়।
এমএইচএ/এএএইচ/কেএসআর