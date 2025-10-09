ডাকসু নির্বাচন
সবাইকে নিয়ে কাজ করতে বিজয়ীদের প্রতি শিশির মনিরের আহ্বান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিজয়ী নেতাদের প্রতিনিধি হিসেবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র হিসেবে শিশির ডাকসুর নতুন নেতাদের প্রতি এ আহ্বান জানান।
ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল শিশির ফৌজদারি আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত আইনজীবী হিসেবে কর্মরত আছেন।
সাবেক ছাত্রনেতা শিশির ডাকসু নির্বাচনে জয়ী সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহ-সাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) অন্যদের প্রতি যে ব্যক্তিগত প্রত্যাশা প্রকাশ করেছেন তা হলো:
১। নেতা হিসেবে আচরণ করবেন না। ছোট ভাই, বড় ভাই, বন্ধু ও ছাত্রছাত্রী হিসেবে আচরণ করবেন।
২। নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ভালো ফলাফল অব্যাহত রাখবেন।
৩। হলে কেবল নিজের নামে বরাদ্দ সিটেই বসবাস করবেন। যেদিন সিট থাকবে না সেদিনই হল ছেড়ে চলে যাবেন।
৪। নিয়মিত গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করতে যাবেন। গবেষণা করবেন। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে নতুন নতুন ধারণা নিয়ে আলোচনা করবেন। বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা করবেন।
৫। দুনিয়ায় কোথায় কী হচ্ছে, সর্বশেষ জ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে খবর রাখবেন। সে অনুযায়ী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে হালনাগাদ করার চেষ্টা করবেন।
৬। বিতার্কিক হিসেবে নিজেই অংশ নেবেন।
৭। সহজ, সরল, স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, যানবাহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমমান বজায় রাখবেন।
৮। নিজেরা খেলাধুলা, সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেবেন, প্রতিযোগিতা করবেন।
৯। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবেন। আপনারা সবার প্রতিনিধি। জয়-পরাজয় নয়, বিজিতদের বিভিন্ন কমিটিতে জায়গা করে দেবেন।
১০। প্রথম বর্ষের ছাত্রদের প্রতি একটু বেশি খেয়াল রাখবেন। হঠাৎ করে অনেকেই শহরে এসে খেই হারিয়ে ফেলেন। না বোঝার কারণে ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায়। তাদের ব্যক্তিগত খবর রাখার চেষ্টা বেশি করে করবেন।
উল্লেখ্য, ডাকসু নির্বাচনে ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ২৮টি পদের ২৩টিতেই বিজয়ী হয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা।
এফএইচ/একিউএফ/এমএস