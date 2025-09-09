ডাকসুর ভোটের দিন ঢাকায় বৃষ্টির আভাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসুর ভোটের দিন ঢাকায় বৃষ্টির আভাস
ডাকসুর ভোটগ্রহণ শুরু, ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল ৮ টায়। এরইমধ্যে ভোট দিতে ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করেছেন ভোটাররা। ভোটের দিন ঢাকায় আজ মঙ্গলবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে আজ। বাতাস দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হতে পারে।

