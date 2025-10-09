ডাকসু নির্বাচন
এএফ রহমান হল ও মুহসীন হলেও এগিয়ে শিবিরের প্রাথীরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হল ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলেও ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।
মুহসীন হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে সাদিক কায়েম ৬৩৩ ভোট পেয়েছেন। অন্য প্রার্থীদের মধ্যে ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ২৩১ ভোট পেয়েছে। এছাড়া কাদের ৭০, উমামা ৫৬ ও শামীম ১২৩ ভোট পেয়েছেন।
জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) পদে শিবিরের এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৫০১ ভোট। এছাড়া ছাত্রদলের শেখ তানভীর বারী হামিম ২৫৮ ভোট এবং মেঘমল্লার বসু ১০৬ ভোট পেয়েছেন।
এজিএস পদে হলটিতে সর্বোচ্চ ৫২৭ ভোট পেয়েছেন ছাত্রশিবিরের মুহা. মহিউদ্দীন খান। এছাড়া ছাত্রদলের তানভীর আল হাদী মায়েদ ৪৭৪ ভোট ও জুবেল ৪০ ভোট পেয়েছেন।
স্যার এ এফ রহমান হলে ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬০২ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া আবিদুল ইসলাম ১৮৬, কাদের ৯১ ও উমামা ৭৯ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে আরাফাত ১২৫, ফরহাদ ৪৮৮, হামিম ২৪৫, মেঘমল্লার ১৫৭ ও বাকের ৫৪ ভোট পেয়েছেন।
এই হলে এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান ৫১২ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া মায়েদ ১৮৩ ও তাহমিদ ১১৯ ভোট পেয়েছেন।
আরএএস/কেএসআর