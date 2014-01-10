যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলকে বোকা বানাতে ভুয়া লক্ষ্যবস্তু ব্যবহার করছে ইরান!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৩ এএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
যুদ্ধে ভুয়া লক্ষ্যবস্তু ব্যবহার করছে ইরান/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ইরান সামরিক লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ভুয়া মডেল ও প্রতিরূপ ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বলে দাবি করেছেন এক সামরিক বিশেষজ্ঞ।

রুশ বার্তা সংস্থা স্পুটনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সামরিক বিশেষজ্ঞ ও আকাশ প্রতিরক্ষা ইতিহাসবিদ ইউরি নুটভ বলেন, ইরান সক্রিয়ভাবে ডিকয় বা ভুয়া লক্ষ্যবস্তু এবং প্রতিরূপ ব্যবহার করছে, যাতে প্রতিপক্ষ বিভ্রান্ত হয়।

স্পুটনিকের খবর অনুসারে, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু ভিডিওতে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টকম যে ‘ইরানি ড্রোন’ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছিল, সেগুলোর কিছু আসলে ছিল ডামি বা নকল মডেল।

এছাড়া, ইসরায়েলি বাহিনীর কিছু হামলাও এমন লক্ষ্যবস্তুর ওপর হয়েছে, যা দূর থেকে সামরিক সরঞ্জামের মতো দেখালেও সেগুলো আসলে ছিল বিশেষভাবে আঁকা চিত্র বা প্রতিরূপ। এসব চিত্রে হেলিকপ্টারসহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামের অবয়ব তৈরি করা হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে ডিকয় বা ভুয়া লক্ষ্যবস্তু ব্যবহার করা নতুন কোনো কৌশল নয়। অনেক দেশই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা বা অস্ত্র ব্যবস্থা রক্ষায় এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।

তাদের মতে, এ ধরনের কৌশলের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং প্রকৃত সামরিক সক্ষমতা গোপন রাখা সম্ভব হয়।

