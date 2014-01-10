মায়ের কফিনের পাশে কোরআন তেলাওয়াত করছেন তারেক রহমান
মায়ের শেষ বিদায়ের বেদনাবিধুর মুহূর্তে গভীর শোক আর ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতে দেখা গেছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে। গুলশানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ১৯৬ নম্বর বাড়ির সামনে স্থাপিত কফিনের পাশে বসে তিনি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন রয়েছেন।
সকাল থেকে গুলশানের বাসার আশপাশে নেমে আসে এক শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ। দলীয় নেতাকর্মী, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীরা নীরবে উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা জানান দেশের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেত্রী খালেদা জিয়াকে। সেই সময়ে মায়ের কফিনের এক পাশে বসে তারেক রহমানকে একাগ্রচিত্তে কোরআন তেলাওয়াত করতে দেখা যায়—যা উপস্থিত অনেকের চোখে পানি এনে দেয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুরো সময়জুড়ে তারেক রহমান ছিলেন অত্যন্ত সংযত ও নীরব। কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একজন সন্তানের গভীর ভালোবাসা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকাশ হিসেবেই তিনি কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন।
দলীয় নেতারা বলেন, এই দৃশ্য শুধু একটি পারিবারিক শোকের মুহূর্ত নয়, বরং দেশের রাজনীতিতে একটি আবেগঘন অধ্যায়। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, কারাবরণ ও অসুস্থতার মধ্য দিয়ে যাওয়া বেগম খালেদা জিয়ার বিদায়ে তারেক রহমানের এই নীরব প্রার্থনা অনেকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।
গুলশানের বাসভবন এলাকায় সার্বক্ষণিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি থাকলেও পরিবেশ ছিল শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ। কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মধ্য দিয়েই চলতে থাকে শেষ বিদায়ের প্রস্তুতি।
বুধবার সকাল ৯টার একটু আগে বাংলাদেশের পতাকায় মোড়ানো একটি গাড়িতে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের উদ্দেশ্যে বের করা হয় তার মরদেহ।
