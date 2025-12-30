খালেদা জিয়া ছিলেন পাকিস্তানের নিবেদিত বন্ধু: শাহবাজ শরীফ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৮ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়া ছিলেন পাকিস্তানের নিবেদিত বন্ধু: শাহবাজ শরীফ

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) এক শোকবার্তায় শাহবাজ শরীফ বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন এবং বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের জন্য বেগম খালেদা জিয়া আজীবন অবদান রেখেছেন এবং দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। শাহবাজ শরীফ উল্লেখ করেন, বেগম খালেদা জিয়া পাকিস্তানের একজন নিবেদিত বন্ধু ছিলেন।

তিনি জানান, তার সরকার এবং পাকিস্তানের জনগণ এই দুঃখের মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে। এই কঠিন সময়ে আমাদের চিন্তাভাবনা ও প্রার্থনা তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে রয়েছে।

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আজ সকালে মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জেপিআই/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।