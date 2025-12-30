ফাইটার ফর ডেমোক্রেসি, কখনোই নির্বাচনে হারেননি যিনি
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক সংগ্রামে ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একাধিক সম্মাননা লাভ করেছেন।
২০১১ সালের ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি স্টেট সিনেট বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ‘ফাইটার ফর ডেমোক্রেসি’ পদকে ভূষিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্টেট সিনেট কর্তৃক কোনো বিদেশি রাজনৈতিক নেতাকে এ ধরনের সম্মান দেওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম বলে জানানো হয়। গণতন্ত্র, সাংবিধানিক শাসন ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মাননা দেওয়া হয়।
এরপর ২০১৮ সালের ৩১ জুলাই কানাডাভিত্তিক একটি সংগঠন কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও) বেগম খালেদা জিয়াকে ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি’ সম্মাননায় ভূষিত করে।
এই সম্মাননা দেওয়ার বিষয়ে ২০২২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি জানানো হয়। এ সময় কানাডার ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ক্রেস্ট ও সনদপত্র সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।
বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এসব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ভোটাধিকার রক্ষা এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রতিফলন।
‘ফাইটার ফর ডেমোক্রেসি’ ও ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি’ সম্মাননায় ভূষিত খালেদা জিয়া ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। এই চার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিটিতে তিনি একাধিক আসন থেকে অংশ নেন এবং প্রতটিতে বিজয় লাভ করেন। নির্বাচনে তিনি কখনো পরাজিত হননি।
১৯৯১ সালে বগুড়া-৭, ঢাকা-৭, ঢাকা-৯, ফেনী-১ এবং চট্টগ্রাম-৮ থেকে নির্বাচন করেন। এর মধ্যে বগুড়া-৭ আসনে ৮৩ হাজার ৮৫৪টি ভোট পান, যা মোট ভোটের ৬৬ দশমিক ৯০ শতাংশ। ঢাকা-৭ আসন থেকে ৭১ হাজার ২৬৬ ভোট পান, যা মোট ভোটের ৫১ দশমিক ৫০ শতাংশ। ঢাকা-৯ আসনে ভাট পান ৫৫ হাজার ৯৪৬টি, যা মোট ভোটের ৬০ দশমিক ৪০ শতাংশ। ফেনী-১ আসনে ভোট পান ৩৬ হাজার ৩৭৫টি, যা মোট ভোটের ৩৮ দশমিক ৭০ শতাংশ। আর চট্টগ্রাম-৮ আসন থেকে ভোট পান ৬৯ হাজার ৪২২টি, যা মোট ভোটের ৫২ দশমিক ১০ শতাংশ।
এরপর ১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচনে বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, ফেনী-১, লক্ষীপুর-২ ও চট্টগ্রাম-১ থেকে নির্বাচন করেন খালেদা জিয়া। এর মধ্যে বগুড়া-৬ আসন থেকে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৬৯টি ভোট পান, যা মোট ভোটের ৫৮ দশমিক ৯০ শতাংশ। বগুড়া-৭ আসন থেকে ভোট পান ১ লাখ ৭ হাজার ৪১৬টি, যা মোট ভোটের ৭২ দশমিক ১০ শতাংশ। ফেনী-১ আসন থেকে ভোট পান ৬৫ হাজার ৮৬টি, যা মোট ভোটের ৫৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। লক্ষীপুর-২ আসন থেকে ভোট পান ৫৯ হাজার ৫৪টি, যা মোট ভোটের ৫১ দশমিক ৬০ শতাংশ। আর চট্টগ্রাম-১ আসন থেকে ভোট পান ৬৬ হাজার ৩৩৬টি, যা মোট ভোটের ৪৮ দশমিক ২০ শতাংশ।
২০০১ সালের নির্বাচনে বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, খুলনা-২, লক্ষীপুর-২ এবং ফেনী-১ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেন খালেদা জিয়া। বগুড়া-৬ আসন থেকে ২ লাখ ২৭ হাজার ৩৫৫টি ভোট পান, যা মোট ভোটের ৭৮ দশমিক ৯০ শতাংশ। বগুড়া-৭ আসন থেকে ভোট পান ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫২২টি, যা মোট ভোটের ৭৯ শতাংশ। খুলনা-২ আসন থেকে ভোট পান ৯১ হাজার ৮১৯টি, যা মোট ভোটের ৫৭ দশমিক ৮০ শতাংশ। লক্ষীপুর-২ আসন থেকে ভোট পান ১ লাখ ২৩ হাজার ৫২৬টি, যা মোট ভোটের ৭২ দশমিক ২০ শতাংশ। আর ফেনী-১ আসন থেকে ভোট পান ১ লাখ ৩ হাজার ১৪৯টি, যা মোট ভোটের ৭২ দশমিক ২০ শতাংশ।
সব শেষে ২০০৮ সালের নির্বাচনে খালেদা জিয়া বগুড়া-৬, বগুড়া-৭ এবং ফেনী-১ থেকে নির্বাচনে অংশ নেন। এর মধ্যে বগুড়া-৬ আসন থেকে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭৯২টি ভোট পান, যা মোট ভোটের ৭১ দশমিক ৬০ শতাংশ। বগুড়া-৭ আসন থেকে ভোট পান ২ লাখ ৩২ হাজার ৭১৬টি, যা মোট ভোটের ৭১ দশমিক ২০ শতাংশ। আর ফেনী-১ আসন থেকে ভোট পান ১ লাখ ১৪ হাজার ৪১২টি, যা মোট ভোটের ৬৫ দশমিক ৪০ শতাংশ।
গণতন্ত্রের আপসহীন এই নেত্রী এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৭ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মেনেছেন। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে মারা যান তিনি। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।
এমএএস/এএমএ/জেআইএম