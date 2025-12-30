খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে এভারকেয়ারের সামনে নেতাকর্মীদের ভিড়

খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে এভারকেয়ারের সামনে নেতাকর্মীদের ভিড়
বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে মারা গেছেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৮টার দিকে হাসপাতালের সামনে শোকাহত মানুষের চাপ দেখা গেছে। দলের পক্ষ থেকে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করার পর থেকেই বিএনপির নেতাকর্মীরা ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে আসতে শুরু করেন।
তাদের অনেকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ঢোকার চেষ্টা করেন। তবে ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ তাদের আটকে রাখা হয়েছে। এভারকেয়ারে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
‘প্রিয় নেত্রীকে আর দেখা হবে না’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি গোলাম কিবরিয়া (২৯)। তিনি বলেন, আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া। তার বক্তব্য শোনার জন্য কর্মসূচিতে আসতাম। তাকে দেখার জন্য আসতাম। আজও তার মৃত্যুর খবরে তাকে দেখার জন্য আসছি। কিন্তু আর তো দেখা হবে না প্রিয় নেত্রীকে। আর তো তার ডাকে আসা হবে না কর্মসূচিতে। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতবাসী করেন।
মাহফুজা উত্তরবঙ্গের জেলা রংপুর থেকে ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলেন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আত্মীয়ের বাসায়। খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে তিনিও মাকে নিয়ে এসেছেন দেখতে। আক্ষেপ করে বলেন, ‘আমাদের কি আর দেখতে দেবে? আমরা তো আর আমাদের মতো অতিসাধারণ খালেদা জিয়াকে দেখতে পাবো না। দোয়া করি, আল্লাহ তাকে বেহেস্ত নসিব করুন।’
এসইউজে/ইএ/জেআইএম