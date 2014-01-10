খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা

খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা
বিএনপি চেয়ারপারমসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা।
তাদের মধ্যে যাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়া গেছে তারা হলেন, নেদারল্যান্ডস রাষ্ট্রদূত জোরিস ফ্রানসিস্কাস জেরারডাস ভ্যান বোমেল, লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত আবদুল মোত্তালিব এস.এম. সোলাইমান, অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার স্যুজন রাইল, রাশিয়ার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত একাতেরিনা সেমেনোভা, ফিলিপাইন রাষ্ট্রদূত নিনা পাডিলা কেইনগলে, সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার মিচেল লি, প্যালেস্টাইনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জিয়াদ এম. হামাদ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার, দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জিনহি ব্যাক, বৃটিশ হাইকমিশনার সারা ক্যাথরিন কুক, মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ইউ. আং কিয়াও মো, চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো সিগফ্রিড রেংগ্লি, ইটালি রাষ্ট্রদূত আলেসান্দ্রো এ্যান্টোনিও, কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং, জাপান রাষ্ট্রদূত সায়দা শিঞ্চি, সুইডেন রাষ্ট্রদূত নিকোলাস লিনাস রাগনার উইক্স, স্পেনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত লারা ডে লা পেনা ফেরান্দেজ, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হেরু হারতান্তো সুবলো, নরওয়ে রাষ্ট্রদূত হাকন অ্যারাল্ড গুলব্রানসেন, ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাওলো ফার্নান্দো ডিয়াস ফেরেস, মরক্কো রাষ্ট্রদূত মজিদ হালিম, ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসোলর ছাভোশি, আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আব্দেল উহাব সাইদানি, ব্রুনাই হাইকমিশনার হাজি হ্যারিস বিন ওসমান, থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত থিটিপর্ন চিরাসাওয়াডিয়ুপ, কাতারের রাষ্ট্রদূত সারায়া আলি এম.এস. আল-কাহতানি, মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মেগান বোল্ডিন, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মোলার, বিমসটেকের মহাসচিব ইন্দ্রা মনি পান্ডে, মালয়েশিয়ার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত আমির ফারিদ আবু হাসান এবং ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ সিমোন লরসন পারচম উপস্থিত রয়েছেন।
এছাড়াও ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর রফিকুল ইসলাম জানাজায় অংশ নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান।
এ ছাড়া সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, পাকিস্তানের স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিকসহ ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ সরকারের প্রতিনিধিরাও।
