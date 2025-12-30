জিয়া উদ্যানে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভিড়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর জিয়া উদ্যানে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হবে। সেখানেই করা হচ্ছে কবর খনন— এ খবর জানার পর রাজধানীর জিয়া উদ্যানে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই জিয়া উদ্যান এলাকায় নেতাকর্মীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। দুপুর ১২টার দিকে কয়েকজনকে কবরের মাপ নিতে দেখা যায়। বিকেল ৪টায় সেখানে পরিদর্শনে আসেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

বসিলা থেকে আসা বিএনপি কর্মী সোহাগ মিয়া বলেন, ‘কাল ভিড়ে ঢুকার সুযোগ নাও পেতে পারি, তাই আজ দেখতে এলাম আমার প্রিয় নেত্রী কোথায় সমাহিত হবেন।’

খালেদা জিয়াকে সমাহিত করতে কবর খননের মুহূর্তকে স্মৃতিতে রাখার জন্য কেউ মোবাইল ফোনে ভিডিও করছেন, কেউ ছবি তুলছেন, আবার কেউ তার মৃত্যুর ঘটনায় কান্না করছেন।

বিএনপিকর্মী আফজাল হোসেন বলেন, ‘আমি যখন থেকে বিএনপির রাজনীতি করি, তখন থেকে তিনি ঘরবন্দি ছিলেন। হাসপাতালে যাওয়ার সময় বা হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় দূর থেকে এক ঝলকই দেখা যেতো। খুব ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে একটা ছবি তোলার। ভাবছিলাম, প্রধানমন্ত্রী হলে বড় সমাবেশে বক্তব্য দেবেন, তখন সেলফি তুলবো। তা আর হলো না। তাই আজ স্মৃতির জন্য এখানে এলাম।’

এছাড়া নেতাকর্মীদের ভিড় সামাল দিতে জিয়া উদ্যান এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কয়েক স্তরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে।

