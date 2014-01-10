ভোরের আলো ফোটার আগেই খালেদা জিয়ার জানাজা স্থলে মানুষের ঢল

ভোরের আলো ফোটার আগেই খালেদা জিয়ার জানাজা স্থলে মানুষের ঢল
বুধবার দুপুরে সংসদ ভবন এলাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। তার জানাজায় অংশগ্রহণ এবং শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসছেন সাধারণ মানুষ।
ঘটনাস্থল থেকে জানা গেছে, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংসহ অনেক জেলা থেকে মানুষ আসছে। অনেকে সেই ভোর চারটায় এসে পৌঁছেছেন। এদের অনেকেই কালো ব্যাজ পরে এসেছেন।
খালেদা জিয়ার জানাজা উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বিবেচনায় খালেদা জিয়ার স্বামী, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের আশপাশে কোনও সাধারণ মানুষকে এখন প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।
খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করার ঘোষণা এসেছে সরকার থেকে।
গার্ড অব অনারের জন্য পুষ্পস্তবক আনা হয়েছে ইতোমধ্যে। সূত্র-বিবিসি
জেএইচ/এএসএম