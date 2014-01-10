খালেদা জিয়ার জানাজা
মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে জোহরের নামাজ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মানুষের ঢল নেমেছে। এরই মধ্যে রাজধানীর বিজয় সরণি মেট্রোরেলের নিচে জামাতের সঙ্গে জোহরের নামাজ পড়ছেন অনেকে।
বুধবার দুপুর (৩১ ডিসেম্বর) দুপুর ১টা ৫ মিনিটে এমন চিত্র দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, বিজয় সরণি মেট্রো স্টেশনের নিচে কাতারবদ্ধভাবে নামাজ আদায় করছেন অনেকেই। এখানে প্রায় দীর্ঘ দুটি লাইনে তারা জোহরের নামাজ পড়ছিলেন।
এদিকে, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউমুখী মানুষের ঢল নেমেছে। শেওড়াপাড়া থেকে খামারবাড়িমুখী সড়কের আগারগাঁও থেকেই লাখো মানুষের ঢল নেমেছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়মুখী সড়কের চিত্রও অভিন্ন। দেশের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় জানাজা হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে।
এর আগে, খালেদা জিয়ার মরদেহ এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে সকাল ৮টা ৫৩ মিনিটে বের করা হয়। তার বাসভবন ফিরোজা হয়ে মরদেহ এখন সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় রয়েছে। দুপুর ২টায় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। তবে তার আগেই সকাল থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও তার আশপাশের এলাকা জনসমুদ্রে রূপ নিয়েছে।
প্রায় ৮০ বছর বয়সী তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন হৃদরোগ ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। গত ২৩ নভেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।
